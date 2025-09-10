「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（28）が10日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。同局の連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でのアカペラ歌唱の裏側を明かした。「あんぱん」で名作曲家・いずみたくさんモデルのいせたくやを好演している大森。8月14日に放送された第99話ではミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の舞台美術の仕事を引き受ける展開となり、大森扮するたく