中国上海市の繁華街を行き交う人たち＝8月（共同）【北京共同】中国国家統計局が10日発表した8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月に比べ0.4％下がった。下落は3カ月ぶり。中国経済は内需不足を背景としたデフレ圧力が続いている。品目別では食品・たばこ・酒が2.5％下落。中国の食卓に欠かせない豚肉は16.1％下がった。激しい価格競争が起きている自動車など乗り物は1.9％下落し、マイナス傾向が続いた。変動の大きい食品