金沢市議会本会議で、市長選に立候補する意向を表明した村山卓市長＝10日午前金沢市の村山卓市長（52）は10日の市議会本会議で、来年3月の任期満了に伴う市長選に再選を目指して立候補する意向を表明した。「引き続き、市政の運営と課題解決に全身全霊をささげる」と述べた。市長選への出馬表明は村山氏が初めて。前回同様、石川県知事選とのダブル選挙になる公算が大きい。昨年の能登半島地震発生後、初めての輪島市長選も同日