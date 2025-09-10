【モデルプレス＝2025/09/10】ACEes（エイシーズ）の佐藤龍我が、9月12日発売の「ベツコミ」10月号（小学館）の巻頭グラビアに登場する。【写真】ファンをときめかせたACEes◆佐藤龍我、60の質問に回答グループでも個人でも活躍中の佐藤。今号は、そんな佐藤と夏祭りにお出かけ。お祭りではしゃぐ様子の佐藤を60問のボリュームインタビューと共に届ける。「佐藤龍我 虎の巻60の質問」では【自分のこと】【最近のこと】【食のこと】