【モデルプレス＝2025/09/10】元日向坂46の影山優佳が9日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。【写真】影山優佳、衝撃のほっそり美くびれ◆影山優佳、夏コーデで美ウエスト披露影山は「Your smile always brightens my day」と男の子が描かれたガラスの前での写真を投稿。黒いミニ丈のタイトTシャツから美しいウエストをのぞかせ、ストーリーズでは「今年1のお気に入り写真です」と紹介した。この