東京時間10:28現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝17361.00（-51.00-0.29%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3663.20（-19.00-0.52%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場ではイスラエルのカタール空爆で急伸後、上げ幅を縮め、ぎりぎりプラス圏で引けたが、その後の時間外で軟調