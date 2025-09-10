◇国際親善試合米国２―０日本（９日・米オハイオ州コロンバス）【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本が、米国遠征の第２戦となる米国戦で０―２で敗れた。６日のメキシコ戦（０△０）から、中２日、スタメンを総入れ替えして試合に臨んだ。前半３０分に、アーフセンのクロスから中央でＦＷセンデハスにダイレクトボレーを決められて先制点を献上。後半１９分には、ＦＷプリシックに簡単に前進を許すと、最後はＦＷ