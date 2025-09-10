読売新聞グループ本社と読売巨人軍は１０日、「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に関するお知らせとして、１１月２１日に東京ドームで開催する長嶋茂雄さんのお別れの会の概要を発表した。会場内では長嶋氏にゆかりのある品々や写真等を展示予定。関係者の部は午前１０時３０分開式（午前９時開場予定）で、グラウンドに祭壇を設えて式典を執り行う。式典では弔辞や献花、特別映像の上映を予定している。関係