【コロンバス（米オハイオ州）＝帯津智昭】サッカー日本代表（世界ランキング１７位）は９日（日本時間１０日）、コロンバスで米国代表（同１５位）と国際親善試合を行い、０―２で敗れた。無得点で引き分けた６日のメキシコ戦から先発を全員入れ替えた日本は、３０分に先制されると、６４分にも突破から追加点を許した。２０２６年のワールドカップ（Ｗ杯）開催国での遠征を１分け１敗で終えた。メキシコ戦から先発１１人を