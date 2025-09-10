松屋フーズが展開する松屋では、2025年9月9日から22日まで「秋のクーポン祭り」を全国の松屋店舗で開催しています（一部店舗を除く）。30円引き+70ポイントもらえるキャンペーン期間中、松屋人気メニュー「牛めし」を公式アプリで注文すると、注文時に対象商品が30円引きに。さらに、公式アプリで利用できる松屋ポイント70ポイントがもらえて、実質100円相当お得に楽しむことができます。開催日は、9月22日23時59分まで。期間中は