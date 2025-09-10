ベジファーストの効果は「日本でのみ」検証されているそうです（写真：マハロ／PIXTA）【話題の新刊】外食が多くても、めんどくさがりでも、冷凍食品でもできる！戦略的食べ方の科学『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』食事のとき「野菜を先に食べると血糖値が上がりにくい」という健康法を聞いたことがないでしょうか。ご飯やパンより先にサラダなどを食べるようにしている人もいるかもしれません。