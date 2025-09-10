アスカネットは安い。９日取引終了後に５～７月期連結決算を発表。売上高は１６億４６００万円（前年同期比３．７％減）、営業損益は１７００万円の赤字（前年同期２５００万円の赤字）だった。主力の遺影写真加工収入の減少が響いた。冴えない決算内容がネガティブ視されているもよう。 出所：MINKABU PRESS