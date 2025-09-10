アクセルスペースホールディングスが大幅高となっている。同社はきょう、子会社のアクセルスペースが地球観測における国際的な連携を推進する枠組み「地球観測に関する政府間会合（ＧＥＯ：ＧｒｏｕｐｏｎＥａｒｔｈＯｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ）」のアソシエイトに、日本の民間企業として初めて認定されたと発表。これが材料視されているようだ。 ＧＥＯは、日本を含む１００カ国以上の政府と、研究