瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で曇っていて、雷を伴い激しい雨の降っている所があります。昼過ぎ以降は雨の範囲が広がるでしょう。局地的に雷雨となって、雨脚が強まる見込みです。天気の急変や雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山で31度、津山で29度、高松で34度の予想です。9日より大幅に気温の低いところがあるでしょう。 11日も曇りの天気で、断続的に雨が降る見通しです。引き続き雷雨のおそれがあ