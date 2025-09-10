ＧＶＡＴＥＣＨが急反発している。同社は法務の自動化ツール「ＯＬＧＡ（オルガ）」に複数の契約書やファイル間の整合性をＡＩが自動でチェックする「文書間整合性チェック」機能を搭載したと開示しており、これを好感した買いが集まっている。同機能は基準となるファイルと比較したい参照ファイルをアップロードするだけで、ＡＩが内容を読み取り比べるべきチェック項目を自動で生成する。 出所：MINKABU PRES