森保ジャパンは本気でワールドカップ優勝を狙っているのか。高い志でサッカーと向き合う姿勢は否定する必要はない。真っ向勝負を挑んだメキシコ戦（現地時間９月６日／結果はスコアレスドロー）では手応えを掴んだ選手もいたはずで、数年前よりも日本代表は確かに進化している。かつて本田圭佑が「優勝宣言」をした頃の夢物語とは違い、今や遠藤航や堂安律が「優勝は現実的」と述べてもさほど違和感はない。だが、続くアメリ