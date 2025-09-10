10日11時現在の日経平均株価は前日比143.50円（0.33％）高の4万3602.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は791、値下がりは736、変わらずは88。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を130.67円押し上げている。次いでアドテスト が82.39円、コナミＧ が24.31円、フジクラ が23.80円、トレンド が5.17円と続く。 マイナス寄与度は29.98円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ダイキン が10.97円