日本でスリを繰り返した中国人の男が逮捕された事件に、中国のネットユーザーも関心を寄せている。報道によると、奈良県や大阪・関西万博の会場でスリを繰り返した中国籍の田紅波（ティエン・ホンボー）容疑者（41）が逮捕された。田容疑者は今年6月に大阪メトロの駅構内のエレベーター近くで男性のかばんから財布を抜き取ったほか、翌日には奈良市内の商店街でも男性から財布を盗んだ。また、7月には大阪万博の会場で58歳の男性の