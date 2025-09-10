ハマス幹部は殺害免れる【エルサレム＝船越翔、ワシントン＝池田慶太】イスラエル軍は９日、カタールの首都ドーハで、イスラム主義組織ハマスの幹部殺害を狙った攻撃を行い、ハマスによると関係者５人が死亡した。カタール内務省は、現場で治安部隊の隊員１人が死亡したと明らかにした。パレスチナ自治区ガザでの停戦交渉の仲介国カタールはイスラエルを強く非難しており、停戦交渉への影響は避けられない。ロイター通信による