トラックなどの燃料に使われる軽油の販売価格を取り決めるカルテルを結んだとして、公正取引委員会は10日、独禁法違反の疑いでキタセキ（宮城県）、東日本宇佐美（東京都）など販売会社計8社を強制調査した。関係者への取材で分かった。