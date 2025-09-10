店長として勤めていた熊本市中央区のコンセプトカフェで昨年3月、19〜21歳だったアルバイトの女性3人を刺殺しようとしたとして、殺人未遂罪などに問われた奈良公明被告（31）の裁判員裁判論告求刑公判が10日、熊本地裁（中田幹人裁判長）で開かれ、検察側は懲役20年を求刑し、結審した。判決は17日。検察側は論告で、3人が退職を申し出たことに怒ったという動機は身勝手で、包丁を購入して呼び出すなど犯行は計画的だと指摘。