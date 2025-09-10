ロシアのドローンが上空に侵入したとして、ワルシャワ・ショパン空港が封鎖された/Jaap Arriens/NURPHO/Associated Press/File（ＣＮＮ）ロシアのドローン（無人機）がポーランド上空に侵入したと伝えられたことを受け、ポーランドのワルシャワ国際空港が封鎖され、ポーランドと北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の戦闘機が緊急発進した。ロシアがウクライナに対する大規模な空爆を開始したことを受け、ポーランド軍の作戦司令部は「地