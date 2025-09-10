平壌の万寿台議事堂で開かれた建国77年の記念行事＝9日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは10日、建国77年となった9日に平壌で記念行事が開かれ、金正恩朝鮮労働党総書記が演説したと報じた。金氏は核・ミサイル開発の進展を念頭に「誰であっても国家の絶対的な地位と安全に手出しはできない」と強調。非核化を求める動きをけん制した。万寿台議事堂で演説した金氏は、ロシアのウクライナ侵攻を支援するために