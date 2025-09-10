日本代表は９日（日本時間１０日）、国際親善試合米国戦（９日＝日本時間１０日、オハイオ州コロンバス）に０―２で敗れた。ＭＦ遠藤航（リバプール）、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、ＭＦ三笘薫（ブライトン）らが先発した６日（同７日の）メキシコ戦からスタメン全員を変更して臨んだ一戦。ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）がゲームキャプテンを任され、ＭＦ望月ヘンリー海輝（町田）が海外組を含めたＡ代表で初めて先発し