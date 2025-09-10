１２７、１２８期のルーキーを紹介する「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！新人競輪選手紹介」。ガールズ４人目は在所１３位の北津留千羽（１９＝福岡）だ。北九州が生んだスーパースターである父・北津留翼（９０期）の背中を見て育った娘がついに羽を広げた。「競輪選手を目指してみようかな」高３の時、北津留千羽は父・翼に気持ちを伝えた。ケガを心配する父は最初、同じ道に進むことに気が乗らなかったが、「やりたいっていう意志を