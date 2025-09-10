バレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督は?新体制?に手応えを感じている。２０２１年東京五輪、２４年パリ五輪はともに１次リーグ敗退。２０２８年ロサンゼルス五輪を見据える上で、アクバシュ監督は就任１季目ながらネーションズリーグ（ＶＮＬ）と世界選手権で４強入りに導いた。パリ五輪後に前主将の古賀紗理那さんが引退するなど、メンバー構成に大きな変化が生じた中での試合だったが、１０日のシーズン総