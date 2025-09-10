日本が全勝でスーパーラウンドへ…勝敗を分けた視野の広さ野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」は9日、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などでオープニングラウンドの5日目を行った。日本代表はプエルトリコを3-0で下し、A組を5戦全勝の首位でスーパーラウンドへ進む。この日、2回に先制点を挙げたのは日本お得意の相手のスキを突く走塁。プエルトリコの指揮官は「力を失ってしまっ