「来年4月期のTBS系列『日曜劇場』で、堤さんが主演に内定しています。堤さんが『日曜劇場』に主演するのは2回目です」こう話すのはテレビ局関係者。主演映画『木の上の軍隊』が公開中の堤真一（61）だが、’26年の出演情報が早くも明らかになった。「堤さんが主演する『日曜劇場』は、障がい者ラグビーを題材にした作品だと聞いています。堤さんが『日曜劇場』の主演を務めるのは’99年の『ザ・ドクター』以来実に27年ぶりなんで