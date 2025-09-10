フジテレビ元女性アナウンサーとのトラブルで芸能界を引退した中居正広氏（53）に、復帰説が取り沙汰されている。今年1月に芸能界引退を表明後、中居氏は都内の自宅と藤沢市の地元を往復する生活を送っているとされる。【写真】キムタク高級SUVインスタ投稿から透ける…大手自動車CM“元サヤ復帰”プラン「『もう芸能界に戻る気はない』と言ったとされる一方、知人の証言として『逆に未練があるのかな』との印象が伝えられたりし