長友佑都が失点シーンを反省日本代表は9月9日（現地時間、日本時間10日）、アメリカ・オハイオ州Lower.comフィールドで行われた国際親善試合でアメリカ代表と対戦し0-2で敗れた。この試合でキャプテンマークを巻き、前半45分に出場したDF長友佑都が「まず失点に絡んでしまったので、あそこ寄せきれないとW杯本番で難しくなる。全然まだまだだなと思います」と試合を振り返った。9月6日のメキシコ戦からスタメンを11人全員入れ