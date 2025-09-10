食楽web 旅で香川県小豆島を訪れました。島の特産品といえば、島中に実るオリーブ！ 温暖な気候と美しい海に囲まれ、オリーブの栽培に日本で初めて成功した地として知られています。だから、島の中では、いたるところでオリーブの木を見ることができますよ。 島で見つけたオリーブの木 そして、地元の人が推すのが、手延べそうめん。今回たまたま乗車したタクシーの運転手さんに、「ここの