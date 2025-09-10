9月7日に退陣を表明した石破茂首相（68）の後任を巡る報道が過熱している。次期自民党総裁の"本命"候補として名前が上がるのは、前回の総裁選で2位だった高市早苗前経済安保担当大臣（64）、3位だった小泉進次郎農水大臣（44）だろう。特に小泉氏は「コメ大臣」として石破政権でも存在感を放ってきたが、国民の知名度は抜群ながら幹事長や政調会長といった重要ポストの経験もなく総理候補としては賛否両論だ。さらに妻でフリーア