俳優の岡田将生が9日、都内で開催された映画『アフター・ザ・クエイク』舞台あいさつ付きプレミア上映に、鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市、井上剛監督と共に出席。30年後の夢を語る場面があった。【写真】岡田将生、鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市がイベントに集結本作は、2000年に刊行された村上春樹の短編連作『神の子どもたちはみな踊る』に収録されている4編をベースに一部時代設定を変更、1995年から2025年の30年にわたる物語と