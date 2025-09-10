「国際親善試合、日本代表０−２米国代表」（９日、コロンバス）日本は前戦から先発総入れ替えで臨むも不発。米国に力負けし、“腕試し”の米国遠征を１分１敗の未勝利、２戦得点なしで終えた。試合後、ピッチ上でのインタビューで森保一監督は冒頭で試合中のシステム変更について問われたが「その前に、現地で応援に来てくださった日本の方々、朝から応援してくれた方々に本当に申し訳ない試合だったなと思います。すいませ