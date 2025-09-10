YouTube動画『【浮気調査】2.ガラス工房から出てきた妻は…』では、探偵がリアルタイムで現場を追った一幕が公開され、視聴者の間で大きな話題を呼んでいる。 映像の冒頭、探偵は「多分ですが、ガラス工房へ向かっていると思われます」と淡々と報告。ところが次の瞬間、「あ、ここですね。1対、ガラス工房に入りました」と声色が変わる。張り詰めた空気のなか、カメラは対象者をしっかりと捉えていた。 そして数時間後―