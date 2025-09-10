気象台は、午前10時51分に、大雨警報（浸水害）を津和野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・津和野町に発表 10日10:51時点東部では、10日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部では10日昼過ぎまで、東部、隠岐では10日夕方まで、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害10日夕方にかけて警戒・浸水10日夕方にかけて警戒3時間最大雨量70mm