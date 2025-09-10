俳優沢村一樹（58）が9日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（火曜午後10時）にゲスト出演。ドラマで共演した女優波瑠（34）について言及した。沢村は波瑠について「セリフ覚えるのがすごいんですよ。NGも出さない」と絶賛した上で「面白いのが、前日じゃないと覚えられない」と明かした。続けて「台本を1週間前にもらうと、僕らは1週間あると思ってちょっとゆっくり覚えられる」と説明。波瑠の場合は「事前にもらってる