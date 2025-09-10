「治安を守るため、外国人労働者の規制強化を」という主張は、実は「中小・零細企業の廃業を容認する」という主張と表裏一体だといいます（撮影：尾形文繁）オックスフォード大学で日本学を専攻、ゴールドマン・サックスで日本経済の「伝説のアナリスト」として名をはせたデービッド・アトキンソン氏。退職後も日本経済の研究を続け、日本を救う数々の提言を行ってきた彼の著書『給料の上げ方――日本人みんなで豊かになる』では、