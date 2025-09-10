山形県では、前線の影響により、１０日夜のはじめ頃から１１日昼前にかけて大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。 【画像】山形・全国の今後の天気 ［気象概況］ 前線が華中から西日本の日本海側、東北南部を通って日本の東へのびています。前線は、１１日にかけて東日本に停滞する見込みです。このため、山形県では激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が