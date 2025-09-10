2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。ただ、W杯開催地アメリカに乗り込んで、メキシコ、アメリカと対戦したが、1分1敗という結果に終わった。6日のメキシコ戦は0-0、そして、9日のアメリカ戦は0-2で敗戦。アメリカがボール保持率（55％）でもシュート数（19本）でも日本を上回る結果となった。NHKとU-NEXTで放送された試合後、日本代表の森保一監督は、インタビューでこう述べていた。「現地で応援に来て下さった日本人の