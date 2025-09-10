日本代表は9日、国際親善試合でアメリカと対戦。0-2で敗れた。アメリカ遠征の2試合目は、地元アメリカとの対戦。日本は西海岸から東海岸への移動を含む中2日となるため、メキシコ戦から先発11人を変更している。システムはメキシコ戦に続き3-4-2-1。GKは大迫敬介。3バックは関根大輝、荒木隼人、長友佑都と並び、長友が代表144試合目の出場、キャプテンを務めた。中盤の底に佐野海舟と藤田譲瑠チマが立ち、ウィングバックは右に望