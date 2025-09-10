10日午前、下関市のマンションで火事がありました。すでに鎮火しけが人などはありません。火事があったのは下関市秋根南町にある13階建てのマンションです。消防によりますと火が出たのは12階にある部屋で、きょう午前9時42分ころ「煙がでていると」別の部屋の住民から119番通報がありました。消防が駆け付け、火は10時25分に鎮火し、けが人はいません。現場はJR新下関駅の近くです。