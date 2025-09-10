◆第７６回チャレンジＣ・Ｇ３（９月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝９月１０日、美浦トレセンマイネルクリソーラ（牡６歳、美浦・手塚貴久厩舎、父スクリーンヒーロー）は津村明秀騎手を背に（レースはクリストフ・ルメール騎手）Ｗコースで併せ馬を実施。レッドアトレーヴ（４歳３勝クラス）を２馬身追走すると、直線では内から馬なりのまま併入を果たした。タイムは６ハロン８２秒９―１１秒４と上々で、