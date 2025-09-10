◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）追い切り＝９月１０日、美浦トレセン前走の１勝クラスで５馬身差の圧勝を果たしたレッドバンデ（牡３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は、佐々木大輔騎手を背に併せ馬を実施。レイククレセント（４歳１勝クラス）を１馬身追走すると、直線では内に進路を取り馬なりのまま併入した。手応えは優勢でタイムは６ハ