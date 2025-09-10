９日に放送された日本テレビ系「第４５回高校生クイズ」では、公立の静岡県立沼津東高校が強豪私学をなぎ倒して初優勝。これに沼津東ＯＢの人気芸人が歓喜した。「高校生クイズ」は歴代、有名私立高校が優勝するケースが多く、２０２０年代は５年連続で私学が優勝している。決勝では私立武蔵（東京）、東大寺学園（奈良）との決勝。優勝まであと１問とリーチをかけた私立武蔵が痛恨のミスで、続く問題でやはりリーチだった沼