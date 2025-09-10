学歴詐称疑惑をめぐり、静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会を解散した。元東洋大学研究助手で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「『田久保劇場』とも評される田久保市長の振る舞いは、現実から目を逸らしているだけではないか」という――。写真＝共同通信社静岡県伊東市議会の本会議に出席した田久保真紀市長＝2025年9月1日 - 写真＝共同通信社■市民を完全にナメている「田久保劇場」静岡県伊東市の田久保真紀市長が、議会を解