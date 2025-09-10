「国際親善試合、日本代表０−２米国代表」（９日、コロンバス）日本は前戦から先発総入れ替えで臨むも不発。米国に力負けし、“腕試し”の米国遠征を１分１敗の未勝利、２戦得点なしで終えた。０−０で引き分けたメキシコ戦から中２日の厳しい日程。さらに西のカリフォルニア州オークランドから東のオハイオ州コロンバスへの移動による３時間の時差の影響も考慮してか、ＤＦ長友佑都（３８）＝ＦＣ東京＝らスタメンを総入れ