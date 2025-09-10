女優の加藤夏希（40）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。育児をめぐる一部の臆測を否定した。4児の母である加藤は育児に奮闘する様子をSNSに投稿しているが、今回、一部から寄せられたコメントに「やっぱりモヤモヤを明日の自分に持ち込みたく無いから言います」と言及。「『芸能人はシッターに子育てさせてる』という偏見なんですが、まずシッターは利用していました。待機児童の時期、東京都の待機児童支援事業で安くお願い