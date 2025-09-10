部屋のにおいを軽減する目的などで、キッチンの換気扇をつけっぱなしにしている家庭もあるかもしれません。その場合、電気代がいくらかかっているのか気になることもあるでしょう。 本記事では、キッチンの換気扇を24時間つけっぱなしにした場合の電気代を計算するとともに、つけっぱなしと使用する際に都度つけるのではどちらがよいのか、つけっぱなしにするメリットもあわせてご紹介します。 キッチンの換気扇を24