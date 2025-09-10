フリーアナウンサー羽鳥慎一は10日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。自身がかつて、部活動で「30分正座」の経験があると明かした。番組ではこの日、恒例のパネル特集で「部活動現場の不適切指導『体罰根絶』なぜできない？」をテーマに放送。部活動で相次ぐ不適切指導の実例を紹介するとともに、スポーツライター小林信也氏の解説をまじえながら、不適切指導の背景、最近の部活